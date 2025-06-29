Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık geçiren Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, Bundesliga istatistiklerinde zirveye oynadı.
PAS KONUSUNDA LİGİN ZİRVESİNDE
Hoffenheim ile 22 maça çıkan Jurasek, 90 dakika başına 8.36 orta açma, 2.27 isabetli orta ve 7.23 uzun pas istatistiği ile Bundesliga'da birinci oldu.
HÜCUMDA ZİRVEYE OYNADI
Jurasek, 11.62'lik hat kırıcı pas istatistiği ile Bundesliga'da en iyi ikinci, savunmadan çıkışlarda yapılan ileriye koşularda ise Bundesliga'da en iyi üçüncü isim oldu.
Jurasek isabetli şutta (0.28) dördüncü, isabetli uzun pasta (2.41) altıncı, isabetli hat kırıcı pasta (6.38) yedinci ve başarılı dribblingde ise (1.13) sekizinci oldu.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Hoffenheim ile 22 maça çıkan Jurasek, takımına 3 asistlik katkıda bulundu.
PAS KONUSUNDA LİGİN ZİRVESİNDE
Hoffenheim ile 22 maça çıkan Jurasek, 90 dakika başına 8.36 orta açma, 2.27 isabetli orta ve 7.23 uzun pas istatistiği ile Bundesliga'da birinci oldu.
HÜCUMDA ZİRVEYE OYNADI
Jurasek, 11.62'lik hat kırıcı pas istatistiği ile Bundesliga'da en iyi ikinci, savunmadan çıkışlarda yapılan ileriye koşularda ise Bundesliga'da en iyi üçüncü isim oldu.
Jurasek isabetli şutta (0.28) dördüncü, isabetli uzun pasta (2.41) altıncı, isabetli hat kırıcı pasta (6.38) yedinci ve başarılı dribblingde ise (1.13) sekizinci oldu.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Hoffenheim ile 22 maça çıkan Jurasek, takımına 3 asistlik katkıda bulundu.
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