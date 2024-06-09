Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bronckhorst'un, Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu.
49 yaşındaki teknik adamın, önümüzdeki perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Öncelikle 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Hollandalı hoca, ardından Samet Aybaba ve Brad Friedl ile birlikte transfer sürecini yönetecek.
GİOVANNİ VAN BRONCKHORST KİMDİR?
Beşiktaş'ta ile anlaşan Giovanni van Bronckhorst 5 Şubat 1975 yılında Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi.Profesyonel olarak futbolculuk kariyerine 1993 yılında başlayan Hollandalı, Rotterdam ile sahalara adım attı. Sonrasında Feyenoord, Rangers, Barcelona, Arsenal gibi takımlarda forma giyen van Bronckhorst, orta saha ve savunma mevkilerinde görev aldı.
Futbol kariyerini 2010 yılında tamamlayan van Bronckhorst, 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2012 yılında Feyenoord U21 takımının başına geçen Hollandalı 2015 yılında ise Feyenoord'un teknik direktörü oldu.
2016-2017 sezonunda Hollanda şampiyonluğu yaşayan an Bronckhorst, iki kez Hollanda kupası iki kez ise Hollanda Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.2020 yılında kariyerini çin ekiplerinden Guangzhou City'de devam eden Giovanni van Bronckhorst, 2021 yılında ise Glasgow Ranger'ı çalıştırdı ve İskoçya Kupası'nı kazandı.
49 yaşındaki teknik adamın, önümüzdeki perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Öncelikle 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Hollandalı hoca, ardından Samet Aybaba ve Brad Friedl ile birlikte transfer sürecini yönetecek.
GİOVANNİ VAN BRONCKHORST KİMDİR?
Beşiktaş'ta ile anlaşan Giovanni van Bronckhorst 5 Şubat 1975 yılında Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi.Profesyonel olarak futbolculuk kariyerine 1993 yılında başlayan Hollandalı, Rotterdam ile sahalara adım attı. Sonrasında Feyenoord, Rangers, Barcelona, Arsenal gibi takımlarda forma giyen van Bronckhorst, orta saha ve savunma mevkilerinde görev aldı.
Futbol kariyerini 2010 yılında tamamlayan van Bronckhorst, 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2012 yılında Feyenoord U21 takımının başına geçen Hollandalı 2015 yılında ise Feyenoord'un teknik direktörü oldu.
2016-2017 sezonunda Hollanda şampiyonluğu yaşayan an Bronckhorst, iki kez Hollanda kupası iki kez ise Hollanda Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.2020 yılında kariyerini çin ekiplerinden Guangzhou City'de devam eden Giovanni van Bronckhorst, 2021 yılında ise Glasgow Ranger'ı çalıştırdı ve İskoçya Kupası'nı kazandı.