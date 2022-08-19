Kanat transferi için yoğun bir çaba sarf eden Beşiktaş'ta Pione Sisto gelişmesi yaşandı.Daha önce ismi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan Sudan asıllı Danimarkalı oyuncu için Midtjylland takımı ile temas kurulduğu bildirildi.Pione Sisto, Emre Mor ile birlikte aynı dönemde Celta Vigo'ya transfer olmuş ancak beklenen performansı sergileyememişti. Güçlü fiziği yanında atletik özellikleri de olan Sisto'nun piyasa değeri 4 milyon euro civarında. Sol kanat dışında sağ kanat ve 10 numarada da forma giyebiliyor.2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pione Sisto'da kulübünün öncelikli hedefinin bonservisiyle satış olduğu öğrenildi. Ancak opsiyonlu kiralamanın da masada olduğu gelen haberler arasında.