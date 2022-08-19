Beşiktaş'ın yeni kanat hedefi: Pione Sisto

Beşiktaş'ın, daha önce ismi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Pione Sisto için Midtjylland takımı ile temas kurduğu bildirildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın yeni kanat hedefi: Pione Sisto
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19 Ağustos 2022 11:03
Kanat transferi için yoğun bir çaba sarf eden Beşiktaş'ta Pione Sisto gelişmesi yaşandı.

Daha önce ismi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan Sudan asıllı Danimarkalı oyuncu için Midtjylland takımı ile temas kurulduğu bildirildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Pione Sisto, Emre Mor ile birlikte aynı dönemde Celta Vigo'ya transfer olmuş ancak beklenen performansı sergileyememişti. Güçlü fiziği yanında atletik özellikleri de olan Sisto'nun piyasa değeri 4 milyon euro civarında. Sol kanat dışında sağ kanat ve 10 numarada da forma giyebiliyor.

OPSİYONLU KİRALAMA DA MASADA

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pione Sisto'da kulübünün öncelikli hedefinin bonservisiyle satış olduğu öğrenildi. Ancak opsiyonlu kiralamanın da masada olduğu gelen haberler arasında.  



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