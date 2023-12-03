Beşiktaş'ın yedek silahı Chamberlain!

Beşiktaş'ın İngiliz orta sahası Alex Oxlade-Chamberlain, sonradan oyuna girdiği maçlarda ikinci golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yedek silahı Chamberlain!
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03 Aralık 2023 22:08
Beşiktaş'ın İngiliz orta sahası Alex Oxlade-Chamberlain, bir kez daha sonradan oyuna girip gol sevinci yaşadı.

Maçın 55. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna giren Chamberlain, Efkan'ın hatası sonrası kendi yarı sahasından kazandığı topla rakip ceza sahasının önüne kadar giderek topu filelere yolladı.

Galatasaray maçında da sonradan oyuna girerek takımının beraberlik golünü atan Chamberlain, MKE Ankaragücü karşısında da 74. dakikada skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Chamberlain, bu sezon 3. kez rakip ağları havalandırdı.

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