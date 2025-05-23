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Beşiktaş'ın viking aşkı!

Beşiktaş, Solskjaer'in raporu doğrultusunda Lindelöf, Berg ve Sörensen için İskandinav pazarında atağa kalktı.

calendar 23 Mayıs 2025 11:58 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 11:59
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın viking aşkı!
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Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Norveçli hocası Ole Gunnar Solskjaer'in etkisiyle Viking avına çıktı. 

Solksjaer'in siyah beyazlı yönetime verdiği ilk isimlerden birisi Manchester United forması giyen Victor Lindelöf. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki İsveçli savunmacının menajeriyle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, İskandinav ülkelerini taramaya başladı.

Bu hamlede ise iki oyuncu daha göze çarpıyor; birisi Patrick Berg, diğeri de Oliver Sörensen…

SÖRENSEN'İ İSTEYEN ÇOK

Siyah beyazlılar Bodo/Glimt'ten Norveçli ön libero Patrick Berg'in yanı sıra FC Midtjylland'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Oliver Sörensen'i de listeye aldı.

Sörensen'i Werder Bremen ve M'Gladbach gibi Alman kulüplerinin yanı sıra İtalyan ekibi Fiorentina da istiyor. 23 yaşındaki oyuncuya yönelik transfer satrancını kimin kazanacağı meçhul.

DEĞERİ 7-8 MİLYON EURO ARASINDA

Sörensen için 7-8 milyon avroluk bir bonservis bedelinin gündemde olduğu öğrenildi. Danimarkalı oyuncunun Midtjylland ile 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.




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