Beşiktaş'ın Valentin Rosier teklifi

Beşiktaş Yönetimi, kadrosunda tutmak istediği Valentin Rosier için girişimlerine başladı.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'ın Valentin Rosier teklifi
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28 Mayıs 2021 10:20
Valentine Rosier'i bir an önce takıma yeniden dahil ederek transferde diğer hedeflere yönelmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcunun kulübüne teklifini yaptı.

Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Valentin Rosier için, kulübü Sporting ile olan temaslara hız verildi.

Rosier ve Ghezzal'ı bir an önce takıma yeniden dahil ederek transferde diğer hedeflere yönelmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcunun kulübüne bir yıl daha kiralamayı teklif etti.

Bu kez satın alma mecburiyetiyle bu transfere son noktayı koymak isteyen idareciler, Portekiz'den gelecek haberi bekliyor.



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