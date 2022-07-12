ISMAEL'İN UTKU KARARI

KALECİLER DE YOĞUN ÇALIŞIYOR

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Siyah-beyazlı takıma kiralıktan dönen isimlerden biri de Utku Yuvakuran oldu. Kaleci Utku, takımda kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Kamp dönemi, siyah-beyazlı eldiven için belirleyici olacak.Fransız teknik direktör Valerien Ismael, 24 yaşındaki kaleciyle ilgili henüz bir karar vermedi. Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan Yuvakuran ise takımda kalmak istiyor. Ismael, tıpkı diğer oyuncularda olduğu gibi Utku için de kamp dönemini bekleyecek.Bu arada Beşiktaş'ta mevcut kaleciler arasında yer alan Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin yoğun çalışmalar yapıyor. Teknik direktör Ismael'in yardımcıları da kalecilerle ilgili sık sık notlar alıyor.