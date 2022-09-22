Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, milli aradan sonra Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Valerien Ismael, derbide görev alacak stoper oyuncularını belirledi.
NECİP 11'DE YOK
Başakşehir maçında yaptığı pas hatası sonrasında gelişen atakta gelen golün ardından teknik ekibin kararıyla oyundan alınan Necip Uysal, İstanbulspor karşılaşmasında tercih edilmemişti. Tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de olmayacak.
TAYYİP TALHA İLK 11'DE YER ALACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, İstanbulspor maçında şans verdiği Welinton'ın da etkisiz performansını göz önünde bulundurarak Tayyip Talha Sanuç'a Romain Saiss'in yanında görev vermesi bekleniyor.
NECİP 11'DE YOK
Başakşehir maçında yaptığı pas hatası sonrasında gelişen atakta gelen golün ardından teknik ekibin kararıyla oyundan alınan Necip Uysal, İstanbulspor karşılaşmasında tercih edilmemişti. Tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de olmayacak.
TAYYİP TALHA İLK 11'DE YER ALACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, İstanbulspor maçında şans verdiği Welinton'ın da etkisiz performansını göz önünde bulundurarak Tayyip Talha Sanuç'a Romain Saiss'in yanında görev vermesi bekleniyor.