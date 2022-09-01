Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan sonra savunma hattının lideri olan Romain Saiss, performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Faslı stoper, takıma çabuk uyum sağladı.
SAISS BEŞİKTAŞ'A UYUM SAĞLADI
Saiss, Beşiktaş'ta geriden oyun kurmada seri ve isabetli paslarla takımın sigortası konumunda. Saiss'le birlikte forma giyen Necip Uysal, Sivas maçında görevini başarıyla yerine getirdi.
TRANSFER YAPILAMAZSA NE OLACAK?
Yedek kulübesinde bulunan Montero ve Emrecan teknik direktör Valerien Ismael'den forma beklerken, yönetim yerli bir stoper transferi gerçekleştiremezse sezonun ilk devresine kadar bu isimlerle yola devam edecek.
SAISS BEŞİKTAŞ'A UYUM SAĞLADI
Saiss, Beşiktaş'ta geriden oyun kurmada seri ve isabetli paslarla takımın sigortası konumunda. Saiss'le birlikte forma giyen Necip Uysal, Sivas maçında görevini başarıyla yerine getirdi.
TRANSFER YAPILAMAZSA NE OLACAK?
Yedek kulübesinde bulunan Montero ve Emrecan teknik direktör Valerien Ismael'den forma beklerken, yönetim yerli bir stoper transferi gerçekleştiremezse sezonun ilk devresine kadar bu isimlerle yola devam edecek.