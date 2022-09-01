SAISS BEŞİKTAŞ'A UYUM SAĞLADI

TRANSFER YAPILAMAZSA NE OLACAK?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan sonra savunma hattının lideri olan Romain Saiss, performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Faslı stoper, takıma çabuk uyum sağladı.Saiss, Beşiktaş'ta geriden oyun kurmada seri ve isabetli paslarla takımın sigortası konumunda. Saiss'le birlikte forma giyen Necip Uysal, Sivas maçında görevini başarıyla yerine getirdi.Yedek kulübesinde bulunan Montero ve Emrecan teknik direktör Valerien Ismael'den forma beklerken, yönetim yerli bir stoper transferi gerçekleştiremezse sezonun ilk devresine kadar bu isimlerle yola devam edecek.