Beşiktaş'ın rakibi Lugano'dan farklı skor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lugano, İsviçre Kupası'nda deplasmanda Brühl'ü 7-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın rakibi Lugano'dan farklı skor
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18 Ağustos 2024 17:53
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 18:40
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lugano, İsviçre Kupası'nda Brühl'e konuk oldu.

Paul-Grüninger Stadyumu'nda oynanan maçı Lugano, 7-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Mücadelede ilk golü 7. dakikada Brühl'den Mergim Bajrami kaydetti.

Lugano'ya galibiyeti getiren goller ise 7. , 11. ve 49.  dakikalarda Kacper Przybylko, 23. dakikada Martim Marques, 29. dakikada Hicham Mahou ve 60. dakikada Ayman El Wafi'den geldi.

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Lugano- Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı, 22 Ağustos Perşembe günü 21.30'da başlayacak.

Maçın yayıncı kuruluşu henüz belirlenmedi.

HAKEM BELLİ OLDU

Zorlu karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Morten Krogh düdük çalacak.

Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR'da görev alacak.

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