Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 3 eksik!

Beşiktaş, İstanbulspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda 3 oyuncu yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 3 eksik!
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24 Şubat 2024 19:29
Son güncelleme 24 Şubat 2024 19:34
Beşiktaş, Süper Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi ve Ante Rebic yer almadı.

Beşiktaş'ta bu isimler dışında sakatlıkları devam eden; Alex-Oxlade Chamberlain, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl de kadroda yer bulamadı.

Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:




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