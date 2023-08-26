Beşiktaş'ın hedefi milli araya kayıpsız girmek

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i son dakika golüyle deviren Beşiktaş'ta teknik heyet takımın yüzde yüz performansına milli maçlar için verilecek aradan sonra ulaşacağını düşünüyor.
Özellikle sol kanat ve sağ kanatta tam anlamıyla uyum yakalayamayan Kartal'da yeni transferler Rebic ve Rashica'nın daha fazla tecrübe kazanmasıyla aradan sonra daha iyi performans göstereceği düşünülüyor.
TOPLANTI YAPTI
Alex Oxlade-Chamberlain'nin de iki yeni transfer gibi ilerleyen haftalarda takımın oyun stilini ve performansını daha iyi kavraması, ardından da Liverpool'da ortaya koyduğu futbolu tekrarlaması bekleniyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise oyuncularıyla yaptığı toplantıda Dinamo Kiev ve Sivasspor maçlarında herhangi bir sürpriz yaşamadan araya girmeleri gerektiğini vurguladığı öğrenildi.
Özellikle sol kanat ve sağ kanatta tam anlamıyla uyum yakalayamayan Kartal'da yeni transferler Rebic ve Rashica'nın daha fazla tecrübe kazanmasıyla aradan sonra daha iyi performans göstereceği düşünülüyor.
TOPLANTI YAPTI
Alex Oxlade-Chamberlain'nin de iki yeni transfer gibi ilerleyen haftalarda takımın oyun stilini ve performansını daha iyi kavraması, ardından da Liverpool'da ortaya koyduğu futbolu tekrarlaması bekleniyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise oyuncularıyla yaptığı toplantıda Dinamo Kiev ve Sivasspor maçlarında herhangi bir sürpriz yaşamadan araya girmeleri gerektiğini vurguladığı öğrenildi.