Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, göreve gelir gelmez önce Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik ekip ve futbolcuların yanına giderek moral verirken scout ekibiyle devre arasında alınmasını planlanan oyuncular konusunda fikir alış verişinde bulundu.
Siyah beyazlı takımın eksik olan mevkileri değerlendirilirken öncelikle forvet alınması gündeme geldi. Başkan Serdal Adalı ve yönetimi popülist transferler ve ünlü oyuncular yerine genç, dinamik, geleceği parlak futbolculara yöneldi.
YUSUF BARASİ LİSTEYE ALINDI
Siyah beyazlılar özellikle Adana Demirspor'un genç ve yetenekli golcüsü Yusuf Barasi'yi listesine aldı.
BU SEZON 5 GOL
21 yaşındaki futbolcu bu sezon Adana Demirspor forması ile 16 maçta forma giyerken 5 gol attı, 1 de asist yaptı.
SON KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK
Beşiktaş bu sezon özellikle Ciro İmmobile'nin sakatlık nedeniyle takımdan uzak süreçte sıkıntı yaşarken Yusuf Barasi ile ilgili son kararı Sergen Yalçın verecek.
Bu arada scout ekibi Brezilya, Arjantin ve Norveç'ten 3 sol kanat oyuncusu da belirlerken bu konuda da son sözü Sergen Yalçın söyleyecek. Takımdan ayrılması an meselesi olan Al Musrati'nin yerine de ön libero arayışı sürüyor.
Siyah beyazlı takımın eksik olan mevkileri değerlendirilirken öncelikle forvet alınması gündeme geldi. Başkan Serdal Adalı ve yönetimi popülist transferler ve ünlü oyuncular yerine genç, dinamik, geleceği parlak futbolculara yöneldi.
YUSUF BARASİ LİSTEYE ALINDI
Siyah beyazlılar özellikle Adana Demirspor'un genç ve yetenekli golcüsü Yusuf Barasi'yi listesine aldı.
BU SEZON 5 GOL
21 yaşındaki futbolcu bu sezon Adana Demirspor forması ile 16 maçta forma giyerken 5 gol attı, 1 de asist yaptı.
SON KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK
Beşiktaş bu sezon özellikle Ciro İmmobile'nin sakatlık nedeniyle takımdan uzak süreçte sıkıntı yaşarken Yusuf Barasi ile ilgili son kararı Sergen Yalçın verecek.
Bu arada scout ekibi Brezilya, Arjantin ve Norveç'ten 3 sol kanat oyuncusu da belirlerken bu konuda da son sözü Sergen Yalçın söyleyecek. Takımdan ayrılması an meselesi olan Al Musrati'nin yerine de ön libero arayışı sürüyor.