Beşiktaş'ın Fabio Borini ısrarı sürecek!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı en çok istediği isimlerden biri Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini olmuştu.İtalyan hücum oyuncusu ile yapılan görüşmelerde kulübüyle bir türlü orta yol bulunamayınca transfer rafa kaldırılmıştı. Fakat Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya sezon sonunda bu kez mutlak suretle kadrosuna katmak istiyor.Özellikle Borini'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması ve oyuncunun boşa çıkacak olması sayesinde Kara Kartal'ın eli bir hayli güçlendi.Borini ile de anlaşma sağlanırsa imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.