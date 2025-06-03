Beşiktaş'ın en skorer ismi Immobile

Ligde 30 karşılaşmada görev yapan 35 yaşındaki oyuncu, 15 gol atarken bu gollerin 8'ini penaltıdan kaydetti.
Sezon başında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'a 2 gol atarak kazanılan kupada önemli pay sahibi olan Ciro Immobile, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 kez rakip ağları havalandırdı.
İtalyan futbolcu, bu sezon attığı 19 golle, son üç sezonda kariyerindeki en formda dönemini yaşadı. Immobile, İtalyan ekibi Lazio'da 2022-2023'te 14, 2023-2024'te ise 11 gol kaydetmişti.
- TEK TESELLİ SAVUNMA
Beşiktaş'ın bu sezon en önemli tesellisi savunma performansı oldu.
Geride kalan sezonda oynadığı 36 müsabakada kalesinde 36 gol gören siyah-beyazlı ekip, ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak göze çarptı.
Bu kulvarda rakiplerinden sezon boyunca toplam 31 gol yiyen şampiyon Galatasaray, ilk sırada yer alıyor.
- EN FORMDA OYUNCU RAFA SİLVA
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, sezon boyunca formda görüntüsüyle dikkati çekti.
Siyah-beyazlı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda 49 müsabakada forma giyerken, taraftarlarına 12'si ligde olmak üzere 18 kez gol sevinci yaşattı.
- GOLLER FARKLI OYUNCUDAN
Ligde toplam 59 gol kaydeden siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın yanı sıra 12 futbolcu daha rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Gedson Fernandes ligde attığı 7 golle kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçirirken, Joao Mario 5 gol kaydetti. Beşiktaş'ta Ernest Muçi 4, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy 3'er, Mustafa Hekimoğlu 2 gol atarken, Emirhan Topçu, Gabriel Paulista, Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Cher Ndour ve Keny Arroyo birer kez gol katkısı verdi.
Öte yandan Beşiktaş'ın ligdeki iki golünü ise Göztepe'den Malcom Bokele ve Trabzonspor'dan Arseniy Batagov kendi kalelerine attı.
- SADECE BAŞAKŞEHİR'E GOL ATAMADI
Beşiktaş'ın bu sezon gol atamadığı tek takım, RAMS Başakşehir oldu.
Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle hem iç sahada hem de deplasmanda oynadığı 2 müsabakada da gol sevinci yaşayamazken, deplasmanda 0-0 berabere kaldı, Dolmabahçe'de ise 2-0 yenildi.
- PERFORMANS
Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig maçlarında gol atan futbolcuların listesi şöyle:
Sezon başında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'a 2 gol atarak kazanılan kupada önemli pay sahibi olan Ciro Immobile, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 kez rakip ağları havalandırdı.
İtalyan futbolcu, bu sezon attığı 19 golle, son üç sezonda kariyerindeki en formda dönemini yaşadı. Immobile, İtalyan ekibi Lazio'da 2022-2023'te 14, 2023-2024'te ise 11 gol kaydetmişti.
- TEK TESELLİ SAVUNMA
Beşiktaş'ın bu sezon en önemli tesellisi savunma performansı oldu.
Geride kalan sezonda oynadığı 36 müsabakada kalesinde 36 gol gören siyah-beyazlı ekip, ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak göze çarptı.
Bu kulvarda rakiplerinden sezon boyunca toplam 31 gol yiyen şampiyon Galatasaray, ilk sırada yer alıyor.
- EN FORMDA OYUNCU RAFA SİLVA
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, sezon boyunca formda görüntüsüyle dikkati çekti.
Siyah-beyazlı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda 49 müsabakada forma giyerken, taraftarlarına 12'si ligde olmak üzere 18 kez gol sevinci yaşattı.
- GOLLER FARKLI OYUNCUDAN
Ligde toplam 59 gol kaydeden siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın yanı sıra 12 futbolcu daha rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Gedson Fernandes ligde attığı 7 golle kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçirirken, Joao Mario 5 gol kaydetti. Beşiktaş'ta Ernest Muçi 4, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy 3'er, Mustafa Hekimoğlu 2 gol atarken, Emirhan Topçu, Gabriel Paulista, Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Cher Ndour ve Keny Arroyo birer kez gol katkısı verdi.
Öte yandan Beşiktaş'ın ligdeki iki golünü ise Göztepe'den Malcom Bokele ve Trabzonspor'dan Arseniy Batagov kendi kalelerine attı.
- SADECE BAŞAKŞEHİR'E GOL ATAMADI
Beşiktaş'ın bu sezon gol atamadığı tek takım, RAMS Başakşehir oldu.
Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle hem iç sahada hem de deplasmanda oynadığı 2 müsabakada da gol sevinci yaşayamazken, deplasmanda 0-0 berabere kaldı, Dolmabahçe'de ise 2-0 yenildi.
- PERFORMANS
Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig maçlarında gol atan futbolcuların listesi şöyle:
|Futbolcu
|Gol
|Ciro Immobile
|15
|Rafa Silva
|12
|Gedson Fernandes
|7
|Joao Mario
|5
|Ernest Muçi
|4
|Semih Kılıçsoy
|3
|Milot Rashica
|3
|Mustafa Hekimoğlu
|2
|Emirhan Topçu
|1
|Gabriel Paulista
|1
|Al Musrati
|1
|Alex Oxlade-Chamberlain
|1
|Cher Ndour
|1
|Keny Arroyo
|1
|Malcom Bokele (Kendi kalesine-Göztepe)
|1
|Arseniy Batagov (Kendi kalesine-Trabzonspor)
|1
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<