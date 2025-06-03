Beşiktaş'ın en skorer ismi Immobile

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, sezon içerisinde tartışmaların odağında olmasına karşın Süper Lig'de siyah-beyazlı takımın en golcü futbolcusu olarak göze çarptı.

calendar 03 Haziran 2025 12:49
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Beşiktaş'ın en skorer ismi Immobile
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Ligde 30 karşılaşmada görev yapan 35 yaşındaki oyuncu, 15 gol atarken bu gollerin 8'ini penaltıdan kaydetti.

Sezon başında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'a 2 gol atarak kazanılan kupada önemli pay sahibi olan Ciro Immobile, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 kez rakip ağları havalandırdı.

İtalyan futbolcu, bu sezon attığı 19 golle, son üç sezonda kariyerindeki en formda dönemini yaşadı. Immobile, İtalyan ekibi Lazio'da 2022-2023'te 14, 2023-2024'te ise 11 gol kaydetmişti.


- TEK TESELLİ SAVUNMA

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli tesellisi savunma performansı oldu.

Geride kalan sezonda oynadığı 36 müsabakada kalesinde 36 gol gören siyah-beyazlı ekip, ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak göze çarptı.

Bu kulvarda rakiplerinden sezon boyunca toplam 31 gol yiyen şampiyon Galatasaray, ilk sırada yer alıyor.

- EN FORMDA OYUNCU RAFA SİLVA

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, sezon boyunca formda görüntüsüyle dikkati çekti.

Siyah-beyazlı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda 49 müsabakada forma giyerken, taraftarlarına 12'si ligde olmak üzere 18 kez gol sevinci yaşattı.

- GOLLER FARKLI OYUNCUDAN 

Ligde toplam 59 gol kaydeden siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın yanı sıra 12 futbolcu daha rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Gedson Fernandes ligde attığı 7 golle kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçirirken, Joao Mario 5 gol kaydetti. Beşiktaş'ta Ernest Muçi 4, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy 3'er, Mustafa Hekimoğlu 2 gol atarken, Emirhan Topçu, Gabriel Paulista, Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Cher Ndour ve Keny Arroyo birer kez gol katkısı verdi.

Öte yandan Beşiktaş'ın ligdeki iki golünü ise Göztepe'den Malcom Bokele ve Trabzonspor'dan Arseniy Batagov kendi kalelerine attı.

- SADECE BAŞAKŞEHİR'E GOL ATAMADI

Beşiktaş'ın bu sezon gol atamadığı tek takım, RAMS Başakşehir oldu.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle hem iç sahada hem de deplasmanda oynadığı 2 müsabakada da gol sevinci yaşayamazken, deplasmanda 0-0 berabere kaldı, Dolmabahçe'de ise 2-0 yenildi.

- PERFORMANS

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig maçlarında gol atan futbolcuların listesi şöyle:

Futbolcu Gol
Ciro Immobile 15
Rafa Silva 12
Gedson Fernandes 7
Joao Mario 5
Ernest Muçi 4
Semih Kılıçsoy 3
Milot Rashica 3
Mustafa Hekimoğlu 2
Emirhan Topçu 1
Gabriel Paulista 1
Al Musrati 1
Alex Oxlade-Chamberlain 1
Cher Ndour 1
Keny Arroyo 1
Malcom Bokele (Kendi kalesine-Göztepe) 1
Arseniy Batagov (Kendi kalesine-Trabzonspor) 1

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