Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
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25 Mart 2023 16:12
Beşiktaş Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2023 yılının ilk toplantısına, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Tevfik Yamantürk, yaptığı açılış konuşmasında, tüzük tadiliyle ilgili çalıştıklarını ve haziran ayında bunu olağanüstü genel kurula getireceklerini kaydetti.

Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2022 itibarıyla net borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 lira olduğunu açıkladı.


 

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