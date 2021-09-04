Beşiktaş'ın borç rakamı açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı. İşte siyah-beyazlıların borç rakamı...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın borç rakamı açıklandı
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04 Eylül 2021 11:21
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı.

Tevfik Yamantürk: "Toplam borcumuz 423 Milyon € oldu. Ben bu borcun ödenebileceğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Yamantürk "Mayıs ayında hem Beşiktaş'ın şampiyonluk maçını bir yandan Malatya'nın namuslu, şerefli, ahlaklı kalecisi Ertaç Özbir'i izledik. Harika kurtarışlar yaptı. Daha önce statsız şampiyon olmuştuk, bu kez de seyircisiz şampiyon olduk." ifadelerini kuıllandı.

Futbol Takımı hakkında da konuşan Yamantürk "Yönetimi kutlarım. Şampiyon takımı da Vincent Aboubakar hariç tuttular ve doğru iş yaptılar. Umarım bu yıl da şampiyon oluruz ve borçlarımızı ödemeye devam ederiz" dedi.


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