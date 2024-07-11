Beşiktaş'ın B planı belli oldu! Immobile olmazsa...

Beşiktaş, Immobile transferinin olumsuz sonuçlanması halinde Dortmund'un golcüsü Haller için temaslarını sıklaştıracak. İşte Alman ekibinin bonservis talebi...

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın B planı belli oldu! Immobile olmazsa...
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11 Temmuz 2024 10:23
Beşiktaş forvet transferi için arayışlarını sürdürüyor. Kartal'ın, Lazio'nun 34 yaşındaki İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile yıllığı 6 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladığı ve oyuncunun kulüp başkanıyla görüşüp bonservisini almasını beklediği belirtilmişti.

Takvim'de yer alan haberde Beşiktaş'ın bu transferin gerçekleşmemesi durumunda da b planını belirlediği ve daha önce de gündemine gelen Dortmund'un Fildişili golcüsü Sebastian Haller için temaslarını hızlandıracağı belirtildi.

Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in yeni sezon planlamasında düşünmediği yıldız futbolcu için Alman ekibinin 8-10 milyon civarında bir bonservis bedeli istediği de gelen haberler arasında.

30 yaşındaki futbolcunun Dortmund ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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