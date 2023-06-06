Beşiktaş iki hedef için sahada

Şenol Güneş'in gelmesiyle çıkış yaşayan ve ikincilik şansı bulunan Beşiktaş'ta 14 sene sonra bir ilk yaşanabilir.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş rakibini yenmesi halinde sezonu ikinci sırada bitirecek. Ayrıca Beşiktaş bu maçta galip gelmesi halinde 14 senelik rekoru egale edebilir.
EN SON MUSTAFA DENİZLİ BAŞARMIŞTI
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmadan 3 puan almayı başaran Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 2008-2009 sezonundan sonra ilk defa 8 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak. Bu başarıyı en son gerçekleştiren Beşiktaş Teknik Direktörüyse Mustafa Denizli'ydi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş rakibini yenmesi halinde sezonu ikinci sırada bitirecek. Ayrıca Beşiktaş bu maçta galip gelmesi halinde 14 senelik rekoru egale edebilir.
EN SON MUSTAFA DENİZLİ BAŞARMIŞTI
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmadan 3 puan almayı başaran Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 2008-2009 sezonundan sonra ilk defa 8 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak. Bu başarıyı en son gerçekleştiren Beşiktaş Teknik Direktörüyse Mustafa Denizli'ydi.