Beşiktaş iki hedef için sahada

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş iki hedef için sahada
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06 Haziran 2023 11:09
Son güncelleme 06 Haziran 2023 11:39
Şenol Güneş'in gelmesiyle çıkış yaşayan ve ikincilik şansı bulunan Beşiktaş'ta 14 sene sonra bir ilk yaşanabilir.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş rakibini yenmesi halinde sezonu ikinci sırada bitirecek. Ayrıca Beşiktaş bu maçta galip gelmesi halinde 14 senelik rekoru egale edebilir.

EN SON MUSTAFA DENİZLİ BAŞARMIŞTI

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmadan 3 puan almayı başaran Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 2008-2009 sezonundan sonra ilk defa 8 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak. Bu başarıyı en son gerçekleştiren Beşiktaş Teknik Direktörüyse Mustafa Denizli'ydi.

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