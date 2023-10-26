29 Ekim

Beşiktaş'ı Bodo maçında endişelendiren iki olay

Beşiktaş'ın Bodo ile oynayacağı maçta siyah-beyazlılara iki kötü haber geldi. Kritik müsabaka suni çimle kaplı Aspmyra Stadı'nda oynanacak. Ayrıca maç saatinde havanın 3 derece ve yağmurlu olması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ı Bodo maçında endişelendiren iki olay
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26 Ekim 2023 10:12
Son güncelleme 26 Ekim 2023 10:14
Süper Lig'deki son maçında Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluk yarışından bir hayli uzaklaşan Beşiktaş, Avrupa'da yola devam edebilmek için Bodo Glimt deplasmanında çok kritik bir sınava çıkacak.

Beşiktaş zorlu maçı kazanırsa gruptan çıkmak için yeniden umutlanacak. Puan kaybı halinde ise siyah-beyazlıların şansı çok azalacak.

ZORLU HAVA VE SUNİ ÇİM

Kartal, Bodo Glimt deplasmanında formda rakibinin yanı sıra zorlu saha ve hava koşullarıyla da mücadele edecek.

Siyah-beyazlı takım dün İstanbul'daki 24-25 derece sıcaktan havanın bir hayli soğuduğu Bodo kentine gitti. Müsabaka saatinde havanın 3 derece ve yağmurlu olması bekleniyor.

Karşılaşma aynı zamanda suni çimle kaplı Aspmyra Stadı'nda oynanacak. Soğuk hava, yağmur ve suni çimin Beşiktaş için dezavantaj oluşturmasından endişe ediliyor. 



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