Beşiktaş'ı Bodo maçında endişelendiren iki olay

Süper Lig'deki son maçında Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluk yarışından bir hayli uzaklaşan Beşiktaş, Avrupa'da yola devam edebilmek için Bodo Glimt deplasmanında çok kritik bir sınava çıkacak.
Beşiktaş zorlu maçı kazanırsa gruptan çıkmak için yeniden umutlanacak. Puan kaybı halinde ise siyah-beyazlıların şansı çok azalacak.
ZORLU HAVA VE SUNİ ÇİM
Kartal, Bodo Glimt deplasmanında formda rakibinin yanı sıra zorlu saha ve hava koşullarıyla da mücadele edecek.
Siyah-beyazlı takım dün İstanbul'daki 24-25 derece sıcaktan havanın bir hayli soğuduğu Bodo kentine gitti. Müsabaka saatinde havanın 3 derece ve yağmurlu olması bekleniyor.
Karşılaşma aynı zamanda suni çimle kaplı Aspmyra Stadı'nda oynanacak. Soğuk hava, yağmur ve suni çimin Beşiktaş için dezavantaj oluşturmasından endişe ediliyor.
Beşiktaş zorlu maçı kazanırsa gruptan çıkmak için yeniden umutlanacak. Puan kaybı halinde ise siyah-beyazlıların şansı çok azalacak.
ZORLU HAVA VE SUNİ ÇİM
Kartal, Bodo Glimt deplasmanında formda rakibinin yanı sıra zorlu saha ve hava koşullarıyla da mücadele edecek.
Siyah-beyazlı takım dün İstanbul'daki 24-25 derece sıcaktan havanın bir hayli soğuduğu Bodo kentine gitti. Müsabaka saatinde havanın 3 derece ve yağmurlu olması bekleniyor.
Karşılaşma aynı zamanda suni çimle kaplı Aspmyra Stadı'nda oynanacak. Soğuk hava, yağmur ve suni çimin Beşiktaş için dezavantaj oluşturmasından endişe ediliyor.