UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, Ajax deplasmanına konuk oldu. Johan Cruyff Arena'daki maçı Beşiktaş 4-0'lık skorla kaybetti.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51 ve 73. dakikalarda Mika Marcel Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor attı.
Beşiktaş, bu mağlubiyetle birlikte bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax deplasmanında takımın 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ilk 11'de süre verdi. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 17 yaş 157 gün ile Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçına lik 11'de başlayan en genç futbolcu oldu.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında puan alamadı. Ajax, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
Beşiktaş, pazartesi günü ligde Kayserispor deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında ise gelecek hafta sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında gelecek hafta Slavia Prag deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Johan Cruijff Arena'da oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Can Keleş yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Immobile ve Joao Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Ajax maçının başlangıç kadrosunda Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Onana'yı görevlendirdi.
MUSTAFA ERHAN SÜRPRİZİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Ajax maçının ilk 11'inde 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih ederek sürpriz yaptı.
Hollandalı teknik adam, bu sezon tüm müsabakalarda ileri uçta görev verdiği Immobile'yi ilk kez yedeğe çekti. Van Bronckhorst, İtalyan santrforun yerine 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 gole imza attı.
ORTA SAHA DEĞİŞTİ
Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısında orta saha kurgusunda değişikliğe gitti.
Al Musrati'nin yanında Onana'yı tercih eden Hollandalı çalıştırıcı, Gedson Fernandes'i ise forvet arkasında görevlendirdi.
Van Bronckhorst, sol kanatta Joao Mario'nun yerine de Rafa Silva'yı oynattı.
2 BİN 500 TARAFTAR TRİBÜNDE
Ajax-Beşiktaş müsabakasını yaklaşık 2 bin 500 siyah-beyazlı taraftar izledi.
Johan Cruijff Arena'da kendileri için ayrılan tribünde yerlerini alan taraftarlar, karşılaşmadan önce futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ
Beşiktaş, henüz ilk dakikada rakip kalede tehlikeli olmak istedi. Savunmanın arkasına sarkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, topla buluştu. Genç futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken son anda savunma araya girdi.
TOP AJAX'TA
Beşiktaş, Ajax karşısında etkisiz bir futbol ortaya koydu. İlk yarının büyük bölümünde top Hollanda ekibinde kaldı. Ajax, Beşiktaş kalesinde önemli tehlikeler de buldu. Kaleci Mert Günok ve Beşiktaş savunması 31. dakikada kadar kaleyi başarıyla savunmayı başardı.
31. dakikada ise Ajax, Kian Fitz-Jim ile öne geçti. Bu dakikada Taylor'un sol kanattan çevirdiği top ceza sahası içinde savunmadan sekti. Fitz-Jim bu topu ağlara gönderdi.
Ajax, bu golle Beşiktaş karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
BEŞİKTAŞ'TAN HAMLE
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ikinci yarıya hamleyle başladı. Siyah-beyazlı takımda Mustafa Erhan Hekimoğlu, 46. dakikada yerini Ciro Immobile'ye bıraktı.
AJAX'TAN 4 DAKİKADA 2 GOL
Ajax, Beşiktaş karşısında ilk yarıdaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdürdü ve 4 dakika içerisinde iki gol buldu.
51. dakikada gelişen atakta Traore'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mika Godts, kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.
Hollanda temsilcisi, 55'te ise farkı üçe çıkardı. Beşiktaş ceza yayında topla buluşan Kenneth Taylor, düzgün bir vuruş yaptı ve durumu 3-0'a taşıdı.
NDOUR VE SEMİH OYUNDA
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 3-0'dan sonra oyuna bir kez daha müdahalede bulundu. Siyah-beyazlı takımda 64. dakikada Cher Ndour ve Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.
WEGHORST OYUNDA!
Ajax forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst, karşılaşmanın 70. dakikasında Brian Brobbey yerine oyuna dahil oldu.
AJAX FARKI 4'E ÇIKARDI
Ajax, karşılaşmanın 73. dakikasında farkı dörde çıkardı. Hollanda temsilcisinde ikinci golü atan Godts, bir kez daha sahneye çıktı. Bu dakikada Christian Rasmussen, topu sağ kanattan taşıdı ve ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı. Onun ortasında savunmadan seken top arka direkteki Godts'a geldi. Müsait pozisyondaki Godts, topu filelere gönderdi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Beşiktaş'ta 80. dakikada bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlı takımda Al-Musrati sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Al-Musrati yerine Salih Uçan oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ KAYBETTİ
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada Ajax gole yaklaştı. Fitz-Jim'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Godts'un şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağa Fitz-Jim'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta çıktı.
31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol taraftan ceza alanına giren Taylor'ın içeri çevirdiği topa hiçbir oyuncu dokunamadı. Fitz-Jim, oluşan karambolde önüne düşen topa yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
Ajax, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Ajax farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Fitz-Jim'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza yayına yaklaştıktan sonra yerden pasını Godts'a verdi. Arka direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Godts'un vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.
55. dakikada Hollanda temsilcisi üçüncü golü buldu. Brobbey'in kısa pasıyla topu kontrol eden Taylor, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.
73. dakikada ev sahibi ekip, dördüncü kez fileleri havalandırdı. Sağ kanatta topla buluşan Rasmussen, Masuaku'dan kolay bir şekilde sıyrıldıktan sonra son çizgiye yakın bir bölgeden topu içeri çevirdi. Kaleci Mert Günok'tan seken top, altıpasın gerisinde Godts'un önünde kaldı. Bu oyuncu, yaptığı vuruşla farkı 4'e çıkardı: 4-0.
Ajax, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Stat: Johan Cruijff Arena
Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan (İngiltere)
Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim (Dk. 66 Hlynsson), Henderson, Taylor (Dk. 66 Van den Boomen), Traore (Dk. 70 Rasmussen), Godts (Dk. 81 Akpom), Brobbey (Dk. 70 Weghorst)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati (Dk. 82 Salih Uçan), Onana (Dk. 64 Ndour), Rashica (Dk. 84 Can Keleş), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 64 Semih Kılıçsoy), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Dk. 46 Immobile)
Goller: Dk. 31 Fitz-Jim, Dk. 51 ve 73 Godts, Dk. 55 Taylor (Ajax)
Sarı kartlar: Dk. 21 Fitz-Jim, Dk. 47 Hato (Ajax), Dk. 45+1 Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dk. 51 Onana (Beşiktaş)
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51 ve 73. dakikalarda Mika Marcel Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor attı.
Beşiktaş, bu mağlubiyetle birlikte bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax deplasmanında takımın 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ilk 11'de süre verdi. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 17 yaş 157 gün ile Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçına lik 11'de başlayan en genç futbolcu oldu.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında puan alamadı. Ajax, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
Beşiktaş, pazartesi günü ligde Kayserispor deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında ise gelecek hafta sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında gelecek hafta Slavia Prag deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Johan Cruijff Arena'da oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Can Keleş yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Immobile ve Joao Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Ajax maçının başlangıç kadrosunda Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Onana'yı görevlendirdi.
MUSTAFA ERHAN SÜRPRİZİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Ajax maçının ilk 11'inde 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih ederek sürpriz yaptı.
Hollandalı teknik adam, bu sezon tüm müsabakalarda ileri uçta görev verdiği Immobile'yi ilk kez yedeğe çekti. Van Bronckhorst, İtalyan santrforun yerine 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 gole imza attı.
ORTA SAHA DEĞİŞTİ
Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısında orta saha kurgusunda değişikliğe gitti.
Al Musrati'nin yanında Onana'yı tercih eden Hollandalı çalıştırıcı, Gedson Fernandes'i ise forvet arkasında görevlendirdi.
Van Bronckhorst, sol kanatta Joao Mario'nun yerine de Rafa Silva'yı oynattı.
2 BİN 500 TARAFTAR TRİBÜNDE
Ajax-Beşiktaş müsabakasını yaklaşık 2 bin 500 siyah-beyazlı taraftar izledi.
Johan Cruijff Arena'da kendileri için ayrılan tribünde yerlerini alan taraftarlar, karşılaşmadan önce futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ
Beşiktaş, henüz ilk dakikada rakip kalede tehlikeli olmak istedi. Savunmanın arkasına sarkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, topla buluştu. Genç futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken son anda savunma araya girdi.
TOP AJAX'TA
Beşiktaş, Ajax karşısında etkisiz bir futbol ortaya koydu. İlk yarının büyük bölümünde top Hollanda ekibinde kaldı. Ajax, Beşiktaş kalesinde önemli tehlikeler de buldu. Kaleci Mert Günok ve Beşiktaş savunması 31. dakikada kadar kaleyi başarıyla savunmayı başardı.
31. dakikada ise Ajax, Kian Fitz-Jim ile öne geçti. Bu dakikada Taylor'un sol kanattan çevirdiği top ceza sahası içinde savunmadan sekti. Fitz-Jim bu topu ağlara gönderdi.
Ajax, bu golle Beşiktaş karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
BEŞİKTAŞ'TAN HAMLE
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ikinci yarıya hamleyle başladı. Siyah-beyazlı takımda Mustafa Erhan Hekimoğlu, 46. dakikada yerini Ciro Immobile'ye bıraktı.
AJAX'TAN 4 DAKİKADA 2 GOL
Ajax, Beşiktaş karşısında ilk yarıdaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdürdü ve 4 dakika içerisinde iki gol buldu.
51. dakikada gelişen atakta Traore'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mika Godts, kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.
Hollanda temsilcisi, 55'te ise farkı üçe çıkardı. Beşiktaş ceza yayında topla buluşan Kenneth Taylor, düzgün bir vuruş yaptı ve durumu 3-0'a taşıdı.
NDOUR VE SEMİH OYUNDA
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 3-0'dan sonra oyuna bir kez daha müdahalede bulundu. Siyah-beyazlı takımda 64. dakikada Cher Ndour ve Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.
WEGHORST OYUNDA!
Ajax forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst, karşılaşmanın 70. dakikasında Brian Brobbey yerine oyuna dahil oldu.
AJAX FARKI 4'E ÇIKARDI
Ajax, karşılaşmanın 73. dakikasında farkı dörde çıkardı. Hollanda temsilcisinde ikinci golü atan Godts, bir kez daha sahneye çıktı. Bu dakikada Christian Rasmussen, topu sağ kanattan taşıdı ve ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı. Onun ortasında savunmadan seken top arka direkteki Godts'a geldi. Müsait pozisyondaki Godts, topu filelere gönderdi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Beşiktaş'ta 80. dakikada bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlı takımda Al-Musrati sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Al-Musrati yerine Salih Uçan oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ KAYBETTİ
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada Ajax gole yaklaştı. Fitz-Jim'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Godts'un şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağa Fitz-Jim'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta çıktı.
31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol taraftan ceza alanına giren Taylor'ın içeri çevirdiği topa hiçbir oyuncu dokunamadı. Fitz-Jim, oluşan karambolde önüne düşen topa yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
Ajax, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Ajax farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Fitz-Jim'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza yayına yaklaştıktan sonra yerden pasını Godts'a verdi. Arka direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Godts'un vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.
55. dakikada Hollanda temsilcisi üçüncü golü buldu. Brobbey'in kısa pasıyla topu kontrol eden Taylor, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.
73. dakikada ev sahibi ekip, dördüncü kez fileleri havalandırdı. Sağ kanatta topla buluşan Rasmussen, Masuaku'dan kolay bir şekilde sıyrıldıktan sonra son çizgiye yakın bir bölgeden topu içeri çevirdi. Kaleci Mert Günok'tan seken top, altıpasın gerisinde Godts'un önünde kaldı. Bu oyuncu, yaptığı vuruşla farkı 4'e çıkardı: 4-0.
Ajax, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Stat: Johan Cruijff Arena
Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan (İngiltere)
Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim (Dk. 66 Hlynsson), Henderson, Taylor (Dk. 66 Van den Boomen), Traore (Dk. 70 Rasmussen), Godts (Dk. 81 Akpom), Brobbey (Dk. 70 Weghorst)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati (Dk. 82 Salih Uçan), Onana (Dk. 64 Ndour), Rashica (Dk. 84 Can Keleş), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 64 Semih Kılıçsoy), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Dk. 46 Immobile)
Goller: Dk. 31 Fitz-Jim, Dk. 51 ve 73 Godts, Dk. 55 Taylor (Ajax)
Sarı kartlar: Dk. 21 Fitz-Jim, Dk. 47 Hato (Ajax), Dk. 45+1 Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dk. 51 Onana (Beşiktaş)