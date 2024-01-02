Beşiktaş, Hadziahmetovic'in bonservisini belirledi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Amir Hadziahmetovic için İtalya'dan iki kulübün nabız yokladığı öğrenildi.. Siyah beyazlı yönetimin ise Hadziahmetovic için isteyeceği bonservis bedelini belirlediği ileri sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Hadziahmetovic'in bonservisini belirledi
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02 Ocak 2024 08:45
Son güncelleme 02 Ocak 2024 10:47
Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Amir Hadziahmetovic, İtalyanlar'ın ilgi odağında.

Adı sezon başında da Çizme ekipleriyle anılan Boşnak futbolcu için Serie A'dan iki kulübün nabız yokladığı öğrenildi.

Bu takımlardan birinin Udinese olduğu belirtilirken, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun da İtalya seçeneğine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

BEKLENTİ 7 MİLYON EURO

Resmi teklifin gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya karşılık 7 milyon Euro bonservis talep edecek.


BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 27 karşılaşmada forma giyen Amir, toplam 6 asist gerçekleştirdi. 

 
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