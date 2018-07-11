"BEŞİKTAŞ'A KATKI YAPACAKLAR"

Beşiktaş, Guti Hernandez ve İlhan Mansız'ın yeni yardımcı antrenörler olduğunu açıkladı.Beşiktaş, sosyal medya hesabından iki antrenörünün fotoğrafını koyarak, "Y" dedi.Guti ve İlhan Mansız ile birlikte basının karşısına çıkan Şenol Güneş, "Eski oyuncularımız, antrenör olarak ekibimize katıldılar. Antrenör olarak da iyi işler yapmalarını bekliyoruz. Beşiktaş'a katkı yapacaklar." ifadelerini kullandı.Guti, "Çok mutluyum. Kulüp bana bir şans daha verdi. Bir daha burada olmaktan mutluyum. Büyük bir hocayla çalışacağım. Farkındayım. Ondan çok şeyler öğrenip kulübe yardımcı olacağım." açıklamasını yaptı.İlhan Mansız ise, "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yuvama geri döndüm. Şenol Hoca'ya çok teşekkür ederim. Dünya Kupası'nda Şenol Hoca ile birlikte çalıştık. Ondan çok şey öğreneceğim. Guti de 4 sene Real Madrid'de görev yapmış. Guti'den de çok şey öğreneceğim." dedi.