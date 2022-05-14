Beşiktaş, gözünü Trezeguet'e dikti!

Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Özellikle hücum hattını baştan yaratmak isteyen siyah beyazlılar, kapsamlı bir çalışmanın içerisinde.



Ismael'in sistemine uygun oyuncular arayan Kara Kartal'ın hedefindeki yıldızlardan birisi ortaya çıktı. Hedefte Premier Lig macerasının ardından Süper Lig'de geri dönen Trezeguet var. Aston Villa'dan sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralanan, sağ kanat, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde görev yapabilen oyuncu için harekete geçildi.



Teknik direktör Ismael'in de olumlu rapor sunması sonucu resmi adımların atılacağı iddia ediliyor.

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