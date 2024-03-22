Beşiktaş genç oyuncusuyla imzaladı!

Beşiktaş, genç futbolcusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş genç oyuncusuyla imzaladı!
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22 Mart 2024 16:57
Son güncelleme 22 Mart 2024 17:32
Beşiktaş, genç futbolcusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

 "2019 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'a başarılar diledi.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

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