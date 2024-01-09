Beşiktaş, Fernando Santos'un sözleşme şartlarını açıkladı!

Beşiktaş, Fernando Santos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.
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