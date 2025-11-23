23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
0-129'
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-014'
23 Kasım
Nantes-Lorient
0-014'
23 Kasım
Brest-Metz
1-115'
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
0-151'
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
0-028'
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve evinde oynadığı son 3maçı kazanamadı. Samsunspor ise deplasmandaki namağlup serisini 8 maça çıkardı.

Beşiktaş, evinde gurbeti yaşıyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 57. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder kaydetti.

Samsunspor, 66. dakikada Beşiktaş savunmasının üst üste hataları sonrası Cherif Ndiaye eşitliği sağladı.


BEŞİKTAŞ, SAMSUNSPOR'U EVİNDE YENEMİYOR

Samsunspor'u evinde 4 maçtır yenemeyen Beşiktaş, puanını 21'e çıkardı.

8 maçtır deplasmanda yenilmeyen ve kulüp tarihinin en uzun serisini devam ettiren Samsunspor, 24 puana yükseldi.

BEŞİKTAŞ, KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Samsunspor ise Breidablik ile Konferans Ligi'nde oynadıktan sonra ligde Alanyaspor'u ağırlayacak.



BEŞİKTAŞ İLK 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Antalyaspor ile oynanan maça göre tek değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takım; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle maça çıktı
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.

Yalçın, Antalya temsilcisiyle oynanan karşılaşmada savunmanın ortasında görev verdiği Djalo'yu Samsunspor karşısında yedek soyundurdu. Portekizli oyuncunun yerine ise sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu ilk 11'de formasına yeniden kavuştu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü müsabakada formasından uzak kaldı. Tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla çalışmayan Rafa Silva da kadroda yer almadı.

EMİRHAN TOPÇU İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla ilk 11'deki yerine geri döndü.

Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören savunma oyuncusu, Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti.

Emirhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle bir maç aranın ardından formasına kavuştu.

YÜKSEL YILDIRIM'A TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı futbolseverler, takımların ısınma bölümüne çıkmasıyla Yıldırım aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar ise tezahüratlarla başkan Yüksel Yıldırım'a destek verdi.



BEŞİKTAŞ TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş taraftarı, Samsunspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı futbolseverler, büyük ilgi gösterdi. "Dolmabahçe"de tribünlerde küçük boşluklar göze çarparken, taraftarlar karşılaşmadan önce oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan, Samsunsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.



ERSİN'DEN İLK DAKİKALARDA 3 KURTARIŞ

Her iki takım da mücadeleye kontrollü oyunla başladı. Maçta ilk etkili atağı 6. dakikada Musaba ile Samsunspor yaptı. Ardından arka arkaya iki pozisyona daha giren Samsunspor'un öne geçmesini Ersin Destanoğlu kurtarışlarıyla önledi.

20. dakikadan sonra Beşiktaş, oyunu daha çok Samsunspor yarı alanına yıkıp pozisyon aramaya başladı. Samsunspor ise özellikle Musaba'nın kanadından kontrataklarla gol aradı.



KARAOĞLAN, VAR'A RAĞMEN PENALTI VERMEDİ

Maçtaki ilk isabetli şutunu 30. dakikada çeken Beşiktaş, 36. dakikada önce Cerny ardından Cengiz ile Samsunspor savunmasını geçemedi ancak bu pozisyon ile ilgili VAR uyarısı geldi.

Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonu monitörde inceledikten sonra topun Borevkovic'in önce dizine ardından eline geldiği işaretinde bulundu ve oyunun taçla devam etmesini istedi.

DEVRE SONUNDA BEŞİKTAŞ ATAKLARI

İlk devrenin uzatmalar dahil son 10 dakikalık bölümünde üst üste Beşiktaş atakları yaşandı. Cerny, Abraham ve Cengiz'in şutlarında skor değişmedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.



BEŞİKTAŞ, 2. DEVREYE GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş, ikinci yarıya daha atak başlayan taraf oldu. Kontrollü oyunu tercih eden Samsunspor, ilk yarıdaki kontrataklarını da düzenleyemedi ve yarı alanından çıkamadı.

Üst üste ataklar yapan Beşiktaş, 55. dakikada El Bilal Toure'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Topun başına gelen Cengiz Ünder, 57. dakikada takımını öne geçirdi. Türk hücumcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 lig maçında 4 gol ve 1 asiste ulaştı.

BEŞİKTAŞ SAVUNMASININ HATASINI NDIAYE AFFETMEDİ

Beşiktaş'ın golünden sonra Samsunspor, daha fazla atak yapmaya başladı. Bu atakların sonrasında, Beşiktaş savunmasının da üst üste hatalar yaptığı atakta Cherif Ndiaye, skora dengeyi getirdi.

Golde önce Ndidi ardından Cengiz'in pas hataları sonrası Cherif Ndiaye, araya girerek karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.



1-1'DEN SONRA SAMSUNSPOR'DAN ETKİLİ ATAKLAR

1-1'den sonra Sergen Yalçın, Cengiz yerine Jota, Abraham yerine Rashica'yı oyuna sürdü. Samsunspor'da ise Eyüp Aydın yerine Yunus Emre Çift oyuna dahil oldu.

1-1'den sonra da Samsunspor'un atakları devam etti. Beşiktaş dakikalar geçtikçe oyundan düşerken Samsunspor tehlikeli ataklar yapmaya başladı.

80'de Musaba, etkili atakta kaleye vurmayı tercih etti ve top üstten auta gitti. 82'de Polat Yaldır, karşı karşıya pozisyonda Ersin'i geçemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Musaba'nın topu sağına çekip yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
13. dakikada ceza yayı yakınındaki Eyüp Aydın'ın kafayla verdiği ara pasıyla çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.
36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Samsunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktasının gerisinde önünde bulan Cerny'nin sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası sağ çaprazında dönen topu önünde bulan Cengiz Ünder'in şut denemesi savunmaya çarparak uzaklaştı. Atağın devamında VAR'dan gelen potansiyel penaltı uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi.
45+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny'nin şutunda, top üstten auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlı takımın atağında Cengiz Ünder'in topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Toure, Borevkovic'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
66. dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Savunmasına yardıma gelen Cengiz Ünder'in geri pasında Paulista'yı geçen topu ceza sahası içinde kontrol eden Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-1
71. dakikada uzun topla savunma arkasına sarkan Holse'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
82. dakikada sağ kanattan hızla gelişen atakta Moundilmadji'nin ceza sahasına çıkardığı pasa hareketlenen Polat Yaldır'ın yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çıkardı.

Stat: Tüpraş
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan (Dk. 89 Kartal Kayra Yılmaz), Cengiz Ünder (Dk. 70 Jota Silva), Cerny (Dk. 84 Demir Ege Tıknaz), Toure, Abraham (Dk. 70 Rashica)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 87 Mendes), Holse (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Eyüp Aydın (Dk. 71 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 81 Polat Yaldır), Ndiaye (Dk. 81 Moundilmadji)
Goller: Dk. 57 Cengiz Ünder (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 66 Ndiaye (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Holse, Dk. 81 Borevkovic (Samsunspor), Dk. 64 Emirhan Topçu, Dk. 90 Paulista (Beşiktaş)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
