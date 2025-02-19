Beşiktaş, Eurocup'da Villeneuve d'Ascq'ı konuk edecek

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, 20 Şubat Perşembe günü Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Eurocup'da Villeneuve d'Ascq'ı konuk edecek
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19 Şubat 2025 10:11
Son güncelleme 19 Şubat 2025 10:49
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, 20 Şubat Perşembe günü Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq'ı konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Kupası son 16 turunda 64-52 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Fransa temsilcisi UFAB 49'a 76-66 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselmişti.

Rövanş maçı, 27 Şubat Perşembe günü Fransa'daki Palacium Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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