Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, stoper transferi için gündemine İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı almıştı. Siyah-beyazlılar, yeni transferini birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.



EMRECAN İÇİN NE KADAR BONSERVİS VERİLECEK?



Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'la yaptığı görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcu için kulübüne 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı verecek.



İSTANBULSPOR'DAN AÇIKLAMA



İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, katıldığı canlı yayında Emrecan Uzunhan transferi için konuştu. Korkmaz, "Emrecan Uzunhan için Beşiktaş ile görüşmeler son noktada, ufak tefek pürüzler var" dedi.



Beşiktaş, daha önce Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferlerini duyurmuştu.





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