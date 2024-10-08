Beşiktaş, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 10 günde oynadığı 4 maçla hem mental hem de fiziksel olarak önemli bir yıpranma sürecinden geçti.
Takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamalarda, özellikle ikinci yarıda yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Bu yoğun tempoda oyuncuların fiziksel dayanıklılığı ciddi şekilde test edildi.
Milli ara, sürekli 11'de görev yapan futbolcular için adeta bir fırsat niteliği taşıyor. Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Felix Uduokhai, Jonas Svensson ve Al Musrati gibi isimler, milli takımlara çağrılmadıkları için bu süreçte dinlenme imkanı bulacak. Bu oyuncular, bir ay boyunca süren yoğun maç trafiğinin ardından dinlenerek, hem fiziksel hem de mental açıdan yeniden yapılanma şansı elde edecek.
Bu arada, Van Bronckhorst'un takıma verdiği molanın etkileri, gelecekteki maçlar için belirleyici olabilir. Ara sonrasında takımın form grafiğini yükseltmesi ve sakatlıkların azalması bekleniyor. Bu süreç, Beşiktaş'ın sezon hedeflerine ulaşabilmesi adına oldukça kritik bir dönem olarak öne çıkıyor.
Takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamalarda, özellikle ikinci yarıda yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Bu yoğun tempoda oyuncuların fiziksel dayanıklılığı ciddi şekilde test edildi.
Milli ara, sürekli 11'de görev yapan futbolcular için adeta bir fırsat niteliği taşıyor. Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Felix Uduokhai, Jonas Svensson ve Al Musrati gibi isimler, milli takımlara çağrılmadıkları için bu süreçte dinlenme imkanı bulacak. Bu oyuncular, bir ay boyunca süren yoğun maç trafiğinin ardından dinlenerek, hem fiziksel hem de mental açıdan yeniden yapılanma şansı elde edecek.
Bu arada, Van Bronckhorst'un takıma verdiği molanın etkileri, gelecekteki maçlar için belirleyici olabilir. Ara sonrasında takımın form grafiğini yükseltmesi ve sakatlıkların azalması bekleniyor. Bu süreç, Beşiktaş'ın sezon hedeflerine ulaşabilmesi adına oldukça kritik bir dönem olarak öne çıkıyor.