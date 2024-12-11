Bayern Münih'te tam isabet: Olise

Bayern Münih'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Michael Olise, sergilediği performansla ne kadar doğru bir transfer olduğunu ortaya koydu.



Olise, Alman ekibinde çıktığı 21 karşılaşmada 16 gole katkı sağladı. Fransız futbolcu, Bayern Münih'te çıktığı 21 maçta 9 gol attı ve 7 asist yaptı.



Bayern Münih, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için yaz transfer döneminde Crystal Palace'a 53 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç oyuncunun güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.



