'Vedat Pars Sezonu' başladı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, ligin "Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu" ismiyle oynanmasına karar verdi.



Sporcu ve antrenör olarak 1993 yılından bu yana Türk hentboluna katkı veren Vedat Pars (Valery Parshkov), yaşadığı rahatsızlıktan dolayı 3 Aralık'ta hastaneye kaldırılmış, iki gün sonra ise hayata gözlerini yummuştu.



