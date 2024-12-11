"Vedat Pars Sezonu" başladı

Hentbol Erkekler Süper Ligi 2024-25 sezonu, hayatını kaybeden Beşiktaş Rezerv Hentbol Takımı'nın yardımcı antrenörü anısına Vedat Pars adıyla oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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'Vedat Pars Sezonu' başladı
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11 Aralık 2024 15:42
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, ligin "Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu" ismiyle oynanmasına karar verdi.

Sporcu ve antrenör olarak 1993 yılından bu yana Türk hentboluna katkı veren Vedat Pars (Valery Parshkov), yaşadığı rahatsızlıktan dolayı 3 Aralık'ta hastaneye kaldırılmış, iki gün sonra ise hayata gözlerini yummuştu.

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