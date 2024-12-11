Haber Tarihi: 11 Aralık 2024 15:53 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 15:53

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor? 11 Aralık 2024

Bitcoin'de fiyatlar 6 haneye yükseldi. 15 yıl önce 5 cent ile hayatımıza giren kripto para biriminde bugünkü seviyeler %199.999.900'lük bir yükselişe işaret ediyor. Peki sıradaki hedef ne, varış noktasına ulaşıldı mı?

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor? 11 Aralık 2024
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Trump'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda Gary Gensler'in yerine kripto yanlısı Paul Atkins'i aday göstermesi zaten güçlü olan kripto para piyasalarındaki coşkuya adeta benzin döktü. Bitcoin'de 100 bin dolar psikolojik eşiği aşıldı.

Peki, dünyanın en büyük kripto para birimi neden bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybediyor? Bu sorunun cevabı, hem küresel ekonomik faktörlerde hem de kripto para ekosisteminin kendi dinamiklerinde yatıyor.

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Analist Alex Kuptsikevich, Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesinin altındaki durgunluğunu piyasa için kritik bir düzeltme olarak değerlendirirken, bir sonraki hedefin 120.000 dolar olabileceğini vurguladı.

FxPro baş analisti Alex Kuptsikevich, Bitcoin'in (BTC) 100.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başaramadığını ve bu durumun genel piyasa üzerinde alım baskısını azalttığını ifade etti.

Kuptsikevich, BTC'nin şu anda 99.000 doların hemen altında işlem gördüğünü ve gece boyunca minimal hareketler sergilediğini belirtti. Bu durgunluğun altcoin'lerde de olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

Piyasa Düzeltmesi ve Gelecekteki Beklentiler
Kuptsikevich, Bitcoin'in mevcut duraklama sürecini, piyasanın kısa vadeli aşırı alım koşullarından sıyrılması ve daha istikrarlı bir yükseliş hareketine zemin hazırlaması açısından önemli bir pozisyon düzeltmesi olarak değerlendirdi.

Analist, "Bir sonraki yukarı yönlü momentum, Bitcoin'in fiyatını Fibonacci genişlemesine göre 120.000 dolar seviyesine taşıyabilir" ifadelerini kullandı.

Analistin açıklamaları, Bitcoin'in yükseliş trendinin devam edebilmesi için kısa vadede daha sağlam bir zemin oluşturması gerektiğine işaret ediyor. Bu durum, yatırımcılar arasında hem belirsizlik hem de umut yaratıyor.
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