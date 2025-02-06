Beşiktaş, Benfica'nın genç yıldızının peşinde!

Beşiktaş, Benfica'dan Andreas Schjelderup'u sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Portekiz kulübünün, oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş, Benfica'nın genç yıldızının peşinde!
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06 Şubat 2025 08:51
Beşiktaş, Benfica'nın Bruma'yı kiralamasının ardından bir diğer kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u 6 aylık kiralamak istiyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre bu sezon Portekiz ekibinden önce Rafa Silva'yı sonra da Joao Mario'yu alan siyah-beyazlılar, milli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık istedi.

Portekiz ekibi de oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.

20 yaşındaki sol kanatın Ole Gunnar Solskjaer gibi Norveçli olması Beşiktaş için bir avantaj olabilir.

PERFORMANSI

20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Benfica ile 19 maça çıktı ve 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
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