Beşiktaş, Benfica'nın genç yıldızının peşinde!

Beşiktaş, Benfica'nın Bruma'yı kiralamasının ardından bir diğer kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u 6 aylık kiralamak istiyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre bu sezon Portekiz ekibinden önce Rafa Silva'yı sonra da Joao Mario'yu alan siyah-beyazlılar, milli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık istedi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Portekiz ekibi de oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.
20 yaşındaki sol kanatın Ole Gunnar Solskjaer gibi Norveçli olması Beşiktaş için bir avantaj olabilir.
PERFORMANSI
20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Benfica ile 19 maça çıktı ve 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Portekiz ekibi de oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.
20 yaşındaki sol kanatın Ole Gunnar Solskjaer gibi Norveçli olması Beşiktaş için bir avantaj olabilir.
PERFORMANSI
20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Benfica ile 19 maça çıktı ve 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.