Beşiktaş ayrılığı açıkladı

"Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'tan ayrılan Rosier'in yeni takımı da belli oldu. Rosier, La Liga ekibi Leganes'e transfer oldu. Fransız sağ bek, dün (perşembe) sabah saatlerinde sağlık kontrolleri için gittiği İspanya'da yeni takımına imzayı attı.

La Liga ekibi Leganes de yaptığı açıklamayla Rosier'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.