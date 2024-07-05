Beşiktaş ayrılığı açıkladı

Beşiktaş, Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Beşiktaş ayrılığı açıkladı
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05 Temmuz 2024 13:02
Son güncelleme 05 Temmuz 2024 13:12
Beşiktaş, gelecek sezon kadro planlamaları arasında yer almayan Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

YENİ ADRESİ İSPANYA

Beşiktaş'tan ayrılan Rosier'in yeni takımı da belli oldu. Rosier, La Liga ekibi Leganes'e transfer oldu. Fransız sağ bek, dün (perşembe) sabah saatlerinde sağlık kontrolleri için gittiği İspanya'da yeni takımına imzayı attı.

La Liga ekibi Leganes de yaptığı açıklamayla Rosier'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

126 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş kariyerinde 126 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 6 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı.

27 yaşındaki Fransız sağ bekin Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmesi kalmıştı. 

 

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