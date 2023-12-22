Beşiktaş'ta bir önceki yönetim tarafından göreve getirilen Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin başında sadece 43 gün kalabildi. Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Alanyaspor maçının ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplanan başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, 27 Aralık tarihine kadar opsiyonu bulunan tecrübeli teknik adamla ayrılık kararı aldı.

Ligin 12'nci haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında göreve başlayan Çalımbay, Beşiktaş'ın başında 7 maç kalabildi. Çalımbay ve öğrencileri bu maçlarda; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Siyah beyazlılarda teknik direktörlük için 6 aday var.Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Van Nistelrooy, Frank de Boer, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov teknik direktörlük için düşünülen isimler arasında yer alıyor.Rıza Çalımbay, 10 Kasım 2023'te başladığı Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinde 7 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet, 2 Avrupa maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.