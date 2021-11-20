⚽️14' Khouma Babacar

⚽️90+4' Diedhiou



🔊Süper Lig'de Alanyaspor, Beşiktaş'ı ağırladığı maçı 2-0 kazandı.



✅Beşiktaş 2012'den sonra ilk kez ligde 3 maç üst üste kaybetti.



📍PUAN DURUMU

🔸(24) Alanyaspor

🔸(20) Beşiktaş pic.twitter.com/TC8V7PB3aV



— Sporx (@sporx) November 20, 2021

SERGEN YALÇIN'DAN 11'E 2 RÖTUŞ

ALANYASPOR 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ MAÇA BASKILI BAŞLADI

ALANYASPOR KONTRAYLA GOLÜ BULDU

EMRE AKBABA ATTI, VAR İPTAL ETTİ

ATIBA'NIN VURUŞU DİREĞE ÇARPTI

BEŞİKTAŞ TÜM RİSKLERİ ALDI

BABACAR'IN ŞUTU İKİ DİREĞE ÇARPTI



DIEDHIOU BOŞ KALEYE ATAMADI

DIEDHIOU SKORU BELİRLEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.Aytemiz Alanyaspor'u öne geçiren golü 14. dakikada Khouma Babacar attı. Alanyaspor'un 41. dakikada Emre Akbaba ile bulduğu gol ise VAR uyarısı ve ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Maçın skorunu belirleyen golü 90+4. dakikada Famara Diedhiou attı.Bu sonucun ardından Alanyaspor, 2 maçlık aranın ardından kazandı ve puanını 24 yaptı. Beşiktaş ise Süper Lig'de 2012'den sonra ilk kez üst üste 3. kez yenildi ve 20 puanda kaldı.Beşiktaş, gelecek hafta Giresunspor'u ağırlayacak. Aytemiz Alanyaspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de son Trabzonspor karşılaşmasına göre 2 değişikliğe gitti. Alanyaspor karşısında Teixeira'nın yerine Hutchinson, Güven Yalçın'ın yerine de Kenan Karaman'a görev verildi.Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala, Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Hutchinson, Larin, Kenan Karaman 11'iyle çıktı.İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Beşikaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibiyle oynadığı 4 maçı kazanırken bir karşılaşmayı da kaybetti.Öte yandan Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 deplasman maçını kazanamadı. Siyah-beyazlı ekip, Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2 ve Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.Süper Lig'de teknik direktör Bülent Korkmaz ile ilk yenilgisini son lig maçında Çaykur Rizespor deplasmanında yaşayan Alanyaspor, Beşiktaş'ın bir puan önünde ligde 6. sırada yer alıyor.Turuncu-yeşilli takımda Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gidilirken, Milunovic'in yerine Mevlja, Efkan Bekiroğlu'nun yerine Fatih Aksoy, Candeias'ın yerine de Davidson görev aldı.Son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan turuncu-yeşilli ekipte Cristan Borja, sakatlığı nedeniyle karşılaşma kadrosunda yer almadı.Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar 11'iyle çıktı.Beşiktaş, mücadeleye atak başladı. İlk dakikalarda Alanyaspor'u yarı alanına hapseden siyah beyazlılar, 5. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ghezzal'ın yerden çevirdiği topta altıpasta Kenan Karaman'ın ardarda çektiği 2 şut savunmanın müdahalesi ile uzaklaştı.Alanyaspor, ilk kez 8. dakikada etkili bir atak yaparken 14. dakikada da kontrataktan golü buldu.Sağ kanatta kazandığı topta Efecan Karaca'nın ceza sahasına doğru gönderdiği ortasında altıpasta bomboş olan Khouma Babacar yarım vole vuruşu ile fileleri havalandırdı.Beşiktaş, 1-0'dan sonra da ataklarını sürdürdü. Kanatları etkin kullanan Beşiktaş, ortalarla Alanyaspor savunmasını zorladı. Cyle Larin ile birkaç kez bu ortalarda tehlike yaratan Beşiktaş, aradığı eşitlik golüne ulaşamadı.Alanyaspor, 41. dakikada Emre Akbaba ile fileleri ikinci kez havalandırdı. Hakem Alper Ulusoy önce orta çizgiyi gösterse de VAR uyarısıyla birlikte pozisyon öncesi Efecan Karaca'nın ofsayt olduğunu tespit ederek golü iptal etti.Beşiktaş, ilk yarının sonunda gole yaklaştı. 45+1'de sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Miralem Pjanic'in ceza alanına gönderdiği ortasında Domagoj Vida'nın indirdiği topta Atiba Hutchinson sol çizgiden topu havalandırdı ve top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.Beşiktaş ikinci yarıya Atiba ve Pjanic yerine Can Bozdoğan ve Alex Teixeira ile başladı.İkinci yarı başında atak devamlılığını sağlamakta zorlanan Beşiktaş, kalesinde kontrataklar vermeye başladı. Gol için riskleri alan Beşiktaş'a karşı Alanyaspor, savunmada kalabalık kalırken özellikle Efecan, Davidson ve Emre Akbaba'yı kullanarak tehlikeli ataklar yaptı.55'de Alanyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Sol taraftan Davidson ile girdiği verkaç sonrası Umut Güneş yerden ortasını yaptı. Arka direkte Babacar'ın sert vuruşunda top üst direkten iki defa dönüp saha içine geri döndü.Sergen Yalçın, 59'da Kenan Karaman yerine Kevin N'Koudou'yu oyuna aldı.Beşiktaş, gol için bastırırken Alanyaspor kontrataklarına devam etti. 75'de ev sahibi bir kez daha gole yaklaştı. Savunmadan gönderilen uzun pasta kalesinden orta sahaya kadar çıkan Ersin topu iyi uzaklaştıramadı ve kalan topta Famara Diedhiou orta sahadan yaptığı vuruşta top farklı bir biçimde yandan auta gitti.Beşiktaş'ta son oyuncu değişikliği 85. dakikada geldi. Ghezzal yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu.Beşiktaş, son bölümde tüm hatlarıyla yüklenip beraberlik golünü arasa da bu çabaları sonuçsuz kaldı. Kalesinde de tehlikeler gören Beşiktaş, 90+4'te Famara Diedhiou'nun golüne engel olamadı ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Rosier'in ceza sahası içine ortaladığı topa Kenan Karaman vurdu. Alanyaspor defansının uzaklaştırmak istediği topa, oluşan karambolde Kenan Karaman bir kez daha vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı çeldi.21. dakikada rakip alanda kapılan topla buluşan De Souza, sağ kanada pasını çıkardı. Topu kontrol eden Larin, ceza sahasına girdi ve çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, üstten dışarı çıktı.40. dakikada Beşiktaş yarı sahasında kapılan topla buluşan Davidson, pasını sağ çapraza çıkardı. Efecan Karaca'nın ceza sahasına girer girmez çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, kaleci Ersin Destanoğlu topu önledi.45+1. dakikada sol kanattan Pjanic'in ortasında ceza sahasında Vida'dan seken top, sol tarafa açıldı. Hutchinson'ın köşeden ortasında üst direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.