Beşiktaş'a yeni yıldız: Anthony Martial

Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, yine yıldız bir ismin peşine düştü.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istiyor.
ARABİSTAN'I REDDETTİ!
Manchester United ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 28 yaşındaki futbolcuya Arabistan ekiplerinin de ilgi duyduğu yazıldı.
Haberde Avrupa'da kalmak isteyen Martial'in Al-Qadsiah ve Al Shabab'ın tekliflerini reddediği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ TEMASLARINI HIZLANDIRDI
Fransız futbolcu, İngiltere'de kalmak istese de Avrupa'dan gelecek önemli bir teklifi de değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı. Bununla birlikte Beşiktaş'ın oyuncu için temaslarını hızlandırması bekleniyor.
Manchester United formasını toplamda 317 kez giyen Martial, 90 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istiyor.
ARABİSTAN'I REDDETTİ!
Manchester United ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 28 yaşındaki futbolcuya Arabistan ekiplerinin de ilgi duyduğu yazıldı.
Haberde Avrupa'da kalmak isteyen Martial'in Al-Qadsiah ve Al Shabab'ın tekliflerini reddediği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ TEMASLARINI HIZLANDIRDI
Fransız futbolcu, İngiltere'de kalmak istese de Avrupa'dan gelecek önemli bir teklifi de değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı. Bununla birlikte Beşiktaş'ın oyuncu için temaslarını hızlandırması bekleniyor.
Manchester United formasını toplamda 317 kez giyen Martial, 90 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.