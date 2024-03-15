Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!

Beşiktaş'ta kritik Antalyaspor maçı öncesi Salih Uçan ve Al-Musrati'nin son durumu belli oldu...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!
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15 Mart 2024 11:30
Galatasaray'ın ardından Gaziantep FK'ya mağlup olan Beşiktaş yarın sahasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor. Kartal'da kritik sınav öncesi Salih Uçan ve Al Musrati'nin sakatlıkları devam ediyor.

SALİH UÇAN, ANTALYA MAÇINDA DA YOK

Ligdeki son 2 maçı kaçıran Salih'in, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Deneyimli futbolcu milli aradan sonra takıma dönüş yapabilecek

AL-MUSRATI BELİRSİZ

Gaziantep FK maçında sakatlanan Al-Musrati'nin durumu ise bugün belli olacak.

Tedavisine devam edilen Libyalı futbolcu takımla çalışması halinde Antalyaspor'a karşı görev yapabilecek.

Bu arada Beşiktaş dün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı oyuncuların ısınma programından sonra taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.  

 
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