Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!

Galatasaray'ın ardından Gaziantep FK'ya mağlup olan Beşiktaş yarın sahasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor. Kartal'da kritik sınav öncesi Salih Uçan ve Al Musrati'nin sakatlıkları devam ediyor.
SALİH UÇAN, ANTALYA MAÇINDA DA YOK
Ligdeki son 2 maçı kaçıran Salih'in, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Deneyimli futbolcu milli aradan sonra takıma dönüş yapabilecek
AL-MUSRATI BELİRSİZ
Gaziantep FK maçında sakatlanan Al-Musrati'nin durumu ise bugün belli olacak.
Tedavisine devam edilen Libyalı futbolcu takımla çalışması halinde Antalyaspor'a karşı görev yapabilecek.
Bu arada Beşiktaş dün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı oyuncuların ısınma programından sonra taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.
SALİH UÇAN, ANTALYA MAÇINDA DA YOK
Ligdeki son 2 maçı kaçıran Salih'in, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Deneyimli futbolcu milli aradan sonra takıma dönüş yapabilecek
AL-MUSRATI BELİRSİZ
Gaziantep FK maçında sakatlanan Al-Musrati'nin durumu ise bugün belli olacak.
Tedavisine devam edilen Libyalı futbolcu takımla çalışması halinde Antalyaspor'a karşı görev yapabilecek.
Bu arada Beşiktaş dün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı oyuncuların ısınma programından sonra taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.