Beşiktaş'a Muhammed Damar transferinde dev rakipler!

Hoffenheim forması giyen ve bu sezon Elversberg'te kiralık olarak oynayan Muhammed Damar'ın talipleri artıyor.
GRAF BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİ
Beşiktaş'ta Serdal Adalı döneminde scout şefi olarak göreve başlayan Eduard Graf, 20 yaşındaki on numarayı siyah-beyazlılara önermişti.
DORTMUND VE INTER
Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund da genç futbolcu ile ilgileniyor. Alman ekibinin, 20 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.
Muhammed Damar için ayrıca İtalya'dan da Inter'in devrede olduğu yazıldı.
HOFFENHEIM'IN PLANI
Hoffenheim'ın da genç futbolcusuna olan ilginin farkında olduğu ve Muhammed Damar'ı gelecek sezon takımın ana planında tuttuğu kaydedildi. Alman ekibinin ayrıca genç futbolcunun 2026'da bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği ifade edildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Muhammed Damar, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Elversberg'te çıktığı 26 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.
Muhammed Damar, on numaranın yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da forma giyebiliyor.
GRAF BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİ
Beşiktaş'ta Serdal Adalı döneminde scout şefi olarak göreve başlayan Eduard Graf, 20 yaşındaki on numarayı siyah-beyazlılara önermişti.
DORTMUND VE INTER
Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund da genç futbolcu ile ilgileniyor. Alman ekibinin, 20 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.
Muhammed Damar için ayrıca İtalya'dan da Inter'in devrede olduğu yazıldı.
HOFFENHEIM'IN PLANI
Hoffenheim'ın da genç futbolcusuna olan ilginin farkında olduğu ve Muhammed Damar'ı gelecek sezon takımın ana planında tuttuğu kaydedildi. Alman ekibinin ayrıca genç futbolcunun 2026'da bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği ifade edildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Muhammed Damar, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Elversberg'te çıktığı 26 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.
Muhammed Damar, on numaranın yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da forma giyebiliyor.