Beşiktaş'a kötü haber: Masuaku

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta sarı kart gören Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a kötü haber: Masuaku
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28 Kasım 2024 21:31
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart gören Masuaku, Avrupa Ligi'nde gelecek hafta forma giyemeyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 12 Aralık'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

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