Beşiktaş'a kötü haber: Ciro Immobile

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile'den kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta derbide sakatlanan Ciro Immobile, Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın sonlarına doğru sakatlanan Immobile'nin, Perşembe günü Bodo Glimt ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. İtalyan golcünün sakatlığının süresi pazartesi günü çekilecek MR sonrası ortaya çıkacak.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın yıldızlaşan isimlerinden olan Immobile, maçın 78. dakikasında sakatlanarak yerini Semih Kılıçsoy'a bırakmıştı.
34 yaşındaki İtalyan golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.
TAYYİP TALHA'NIN DURUMU
Yine Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sakatlanan Tayyip Talha'nın kesin durumu da pazartesi günü çekilecek MR sonucu belli olacak.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta derbide sakatlanan Ciro Immobile, Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın sonlarına doğru sakatlanan Immobile'nin, Perşembe günü Bodo Glimt ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. İtalyan golcünün sakatlığının süresi pazartesi günü çekilecek MR sonrası ortaya çıkacak.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın yıldızlaşan isimlerinden olan Immobile, maçın 78. dakikasında sakatlanarak yerini Semih Kılıçsoy'a bırakmıştı.
34 yaşındaki İtalyan golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.
TAYYİP TALHA'NIN DURUMU
Yine Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sakatlanan Tayyip Talha'nın kesin durumu da pazartesi günü çekilecek MR sonucu belli olacak.