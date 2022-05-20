Beşiktaş'a Kenyalı kanat oyuncusu...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Siyah-beyazlılar, hücum hattı için flaş bir ismi gündemine aldı.



Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Tokmac Chol Nguen'in peşinde.



Asıl mevkisi sol kanat olan ve 10 numara bölgesinde de görev alan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Bu sezon 43 maçta 12 gol ve 10 asistlik katkı sağlayan Kenya asıllı Norveçli yıldızla temaslar başlarken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ