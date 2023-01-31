Beşiktaş'a Josef ve Salih Uçan'dan kötü haber

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesinde orta saha krizi çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Josef ve Salih Uçan'dan kötü haber
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31 Ocak 2023 22:56
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi Gedson Fernandes cezalı duruma düşerken, siyah-beyazlılara iki kötü haber daha geldi.

Siyah-beyazlı takımda Josef de Souza ve Salih Uçan'ın, Sivasspor deplasmanında oynamama şansının oldukça düşük olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iki futbolcunun Sivas'ta oynama ihtimal için "Zor" açıklaması yaptı.

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