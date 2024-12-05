Beşiktaş'a derbi öncesi Muçi müjdesi!

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, milli takımda yaşadığı sakatlığı atlattı.
Muçi, Ukrayna maçının 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı. Sonrasında Göztepe, Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor karşılaşmalarında görev alamayan 23 yaşındaki oyuncu, dün takımla çalışmalara geri döndü.
DERBİ ÖNCESİ MÜJDE
Fenerbahçe derbisi öncesi Ernest Muçi'nin iyileşmesi, zor durumdaki teknik ekip için sevindirici gelişme oldu.
Muçi, Ukrayna maçının 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı. Sonrasında Göztepe, Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor karşılaşmalarında görev alamayan 23 yaşındaki oyuncu, dün takımla çalışmalara geri döndü.
DERBİ ÖNCESİ MÜJDE
Fenerbahçe derbisi öncesi Ernest Muçi'nin iyileşmesi, zor durumdaki teknik ekip için sevindirici gelişme oldu.