Beşiktaş'a derbi öncesi Muçi müjdesi!

Beşiktaş'ta takımla çalışmalara başlayan Ernest Muçi, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a derbi öncesi Muçi müjdesi!
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05 Aralık 2024 09:17
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, milli takımda yaşadığı sakatlığı atlattı.

Muçi, Ukrayna maçının 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı. Sonrasında Göztepe, Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor karşılaşmalarında görev alamayan 23 yaşındaki oyuncu, dün takımla çalışmalara geri döndü.

DERBİ ÖNCESİ MÜJDE

Fenerbahçe derbisi öncesi Ernest Muçi'nin iyileşmesi, zor durumdaki teknik ekip için sevindirici gelişme oldu. 

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