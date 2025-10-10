Beşiktaş'a Chelsea'den stoper: Axel Disasi

Beşiktaş son yıllarda savunmada bir türlü istikrarı yakalayamadı.



PAULISTA İLE YOLLAR AYRILIYOR



Siyah-beyazlılarda beklentilerin altında kalan Gabriel Paulista ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. 3 maçtır kulübede kalan Brezilyalı savunmacının ülkesinin takımlarından Vasco da Gama'ya transfer olması bekleniyor.

Beşiktaşlı yöneticiler, sezon başında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Axel Disasi için ocak ayında Chelsea'nin kapısını yeniden çalacak. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlanıyor.Stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen Disasi, 1.91 metrelik boyu, güçlü fiziği ve atletik özellikleriyle dikkat çekiyor. Hava toplarında etkili olan Fransız savunmacı, topu oyuna sokma kabiliyetiyle de öne çıkıyor.Reims, Monaco, Aston Villa ve Chelsea formaları giyen Disasi için bugüne kadar toplamda 64 milyon euro bonservis ödendi. Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.