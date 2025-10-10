10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Beşiktaş'a Chelsea'den stoper: Axel Disasi

Gabriel Paulista ile yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş, savunmaya takviye için Chelsea'nin Fransız oyuncusu Axel Disasi'yi gündemine aldı.

Beşiktaş'a Chelsea'den stoper: Axel Disasi
Beşiktaş son yıllarda savunmada bir türlü istikrarı yakalayamadı.

PAULISTA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Siyah-beyazlılarda beklentilerin altında kalan Gabriel Paulista ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. 3 maçtır kulübede kalan Brezilyalı savunmacının ülkesinin takımlarından Vasco da Gama'ya transfer olması bekleniyor.



DISASI İÇİN YENİDEN GİRİŞİM 

Beşiktaşlı yöneticiler, sezon başında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Axel Disasi için ocak ayında Chelsea'nin kapısını yeniden çalacak. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlanıyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR SAVUNMACI

Stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen Disasi, 1.91 metrelik boyu, güçlü fiziği ve atletik özellikleriyle dikkat çekiyor. Hava toplarında etkili olan Fransız savunmacı, topu oyuna sokma kabiliyetiyle de öne çıkıyor.

Reims, Monaco, Aston Villa ve Chelsea formaları giyen Disasi için bugüne kadar toplamda 64 milyon euro bonservis ödendi. Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
