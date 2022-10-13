FIFA RİSKİ KAPIDA

BOYD'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk planlayan Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd ile yolları ayırmak istiyor. Fakat; futbolcu konusunda FIFA tehdidi söz konusu.Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'un sözleşmesini tek taraflı feshederek yolları ayırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA tarafından yakından izlendikleri için bir de Birleşik Amerikalı oyuncunun FIFA'ya kendilerini şikayet etme riskini de almak istemiyor.Bu yüzden Boyd ile sonuna kadar anlaşılmaya çalışılacak. Boyd bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta 44 dakika süre aldı. Futbolcu önceki sezonlarda Çaykur Rizespor ve Sivasspor'a kiralık olarak gönderilmişti.