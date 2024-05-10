Beşiktaş'a Almanya'dan sürpriz sağ bek!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
A Spor'un haberine göre; siyah beyazlı takım, Werder Bremen forması giyen Mitchell Weiser'i gündemine aldı.
TEMASA GEÇİLECEK
Haberde siyah beyazlı yönetim oyuncu için Alman kulübüyle temasa geçeceği belirtildi.
SÖZLEŞME DURUMU
30 yaşındaki sağ bekin Werder Bremen ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
FUTBOLCUNUN RAKAMLARI
Bayern Münih ve Leverkusen formaları da giyen başarılı oyuncu, Alman ekibiyle bu sezon 29 maçta forma giydi ve 3 gol, 7 asist yaptı.
A Spor'un haberine göre; siyah beyazlı takım, Werder Bremen forması giyen Mitchell Weiser'i gündemine aldı.
TEMASA GEÇİLECEK
Haberde siyah beyazlı yönetim oyuncu için Alman kulübüyle temasa geçeceği belirtildi.
SÖZLEŞME DURUMU
30 yaşındaki sağ bekin Werder Bremen ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
FUTBOLCUNUN RAKAMLARI
Bayern Münih ve Leverkusen formaları da giyen başarılı oyuncu, Alman ekibiyle bu sezon 29 maçta forma giydi ve 3 gol, 7 asist yaptı.