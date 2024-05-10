Beşiktaş'a Almanya'dan sürpriz sağ bek!

Beşiktaş, Werder Bremen forması giyen Mitchell Weiser ile ilgileniyor. İşte transfer detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Almanya'dan sürpriz sağ bek!
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10 Mayıs 2024 18:33
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

A Spor'un haberine göre; siyah beyazlı takım, Werder Bremen forması giyen Mitchell Weiser'i gündemine aldı.

TEMASA GEÇİLECEK

Haberde siyah beyazlı yönetim oyuncu için Alman kulübüyle temasa geçeceği belirtildi.

SÖZLEŞME DURUMU

30 yaşındaki sağ bekin Werder Bremen ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

FUTBOLCUNUN RAKAMLARI

Bayern Münih ve Leverkusen formaları da giyen başarılı oyuncu, Alman ekibiyle bu sezon 29 maçta forma giydi ve 3 gol, 7 asist yaptı. 

 
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