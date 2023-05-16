Beşiktaş'a Almanya'dan orta saha

Beşiktaş, Wolfsburg'tan sezon sonunda ayrılacak Josuha Guilavogui ile ilgileniyor. 32 yaşındaki futbolcuya Türkiye'den Adana Demirspor'un da ilgisi bulunuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a Almanya'dan orta saha
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16 Mayıs 2023 18:27
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Fransa'dan bir transfer iddiası geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp Wolfsburg forması giyen Josuha Guilavogui ile ilgileniyor.

32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi tamamlamasının ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

Orta sahada görev yapan Guilavogui'ye Türkiye'den Adana Demirspor'un da ilgisinin olduğu kaydedildi. Öte yandan bazı Suudi Arabistan ve Körfez ekiplerinin de 32 yaşındaki futbolcu için şimdiden temaslara başladığı ifade edildi.

Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Josuha Guilavogui, bu sezon Wolfsburg forması altında 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.

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