UEFA Avrupa Ligi 4. maç haftasında Kızılyıldız ile Lille karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kızılyıldız 1-0'lık skorla kazandı.
Kızılyıldız, 83. dakikada Berke Özer'in yaptırdığı penaltı sonrası 85. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle mücadeleyi kazandı.
Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, puanını 4'e çıkardı. Son 2 maçında yenilen Lille ise 6 puanda kaldı.
Lille, bir sonraki maçında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Kızılyıldız ise sahasında FCSB'yi ağırlayacak.
Berke Özer, Lille'i yaktı!
Lille, Berke Özer'in yaptırdığı penaltı sonucu Kızılyıldız'a 85. dakikada yıkıldı.
